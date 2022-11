Festival svobody má 17. listopadu vynahradit předchozí covidové roky

Vynahradit poslední roky poznamenané covidovými omezeními má letošní Festival svobody, který připomene třiatřicáté výročí sametové revoluce. Program připomínek 17. listopadu v Praze, Brně i regionech dnes představili organizátoři jednotlivých akcí. Začali také se sbíráním podpisů pod petici nazvanou Tři kroky za tři roky. Vyzývá poslance k trojici kroků, které by měly ještě před příštími volbami do Sněmovny přispět ke svobodné budoucnosti Česka. Sbírat podpisy budou do konce listopadu.

Petice Tři kroky za tři roky podle autorů reaguje na tři aktuálně nejvýraznější výzvy pro svobodu, mír, demokracii a prosperitu v Česku. V první řadě by podle ní měla země vytrvat ve své podpoře Ukrajině, která čelí ruské vojenské invazi. "Máme svou zkušenost s tím, když svět agresorovi ustoupí, poučme se z ní a nedělejme stejnou chybu jako naši spojenci v roce 1938," stojí v petici.

Druhý krok se týká klimatické změny a vyzývá k rychlému schvalování a státní podpoře pro výstavbu obnovitelných zdrojů. V posledním bodu pak vybízí k reformě školství pro 21. století.