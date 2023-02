Fiala ani Pavel nepovažují start Rusů a Bělorusů na OH 2024 za vhodný

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) respektuje autonomii sportovního prostředí, případný start ruských sportovců na olympijských hrách 2024 v Paříži ale nepovažuje za vhodný. Řekl to na tiskové konferenci při návštěvě ministerstva zahraničí. Také zvolený prezident Petr Pavel je proti účasti Rusů a Bělorusů, řekl v ČT Sport. Dosluhující prezident Miloš Zeman pro bojkot olympiády z politických důvodů nevidí dostatečný důvod, řekl CNN Prima News.

Rusko s pomocí Běloruska před rokem napadlo Ukrajinu, na což většina sportovních organizací po doporučení MOV reagovala vyloučením reprezentantů obou zemí z mezinárodních soutěží. Ukrajina a Lotyšsko už oznámily, že v případě účasti ruských a běloruských sportovců zváží bojkot olympijských her.

Český olympijský výbor (ČOV) nepodporuje účast Rusů a Bělorusů na hrách 2024 v Paříži. Je pro zachování platných sankcí, které by sportovce z těchto zemí o olympiádu připravily. Zdůraznil to na svém webu v dalším vyjádření k aktuální snaze Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který hledá cesty, jak by se někteří jednotlivci z těchto zemí mohli jako neutrální olympijských soutěží zúčastnit. I kdyby se tak stalo, ČOV o bojkotu neuvažuje a rozhodnutí o účasti na hrách chce nechat na jednotlivých sportovcích. V pátek se na toto téma uskuteční on-line summit evropských sportovních představitelů.