Fiala: Blažek na koaličním jednání vysvětlil okolnosti schůzky s Nejedlým

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na středečním koaličním jednání ve formátu K15 vysvětlil všechny okolnosti schůzky s exporadcem bývalého prezidenta Martinem Nejedlým a odpovídal na otázky. Novinářům to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Více k jednání předsedové stran zástupcům médií neřekli.

Předseda vlády ve středu odpoledne po jednání kabinetu řekl, že Blažek kvůli setkání s lobbistou Nejedlým dostal od vedení ODS žlutou kartu a ví, co toto varování ve sportovní terminologii pro něj znamená. Fiala také řekl, že mimo jiné přihlédl k dobrému hodnocení Blažkovy práce v čele ministerstva spravedlnosti. Pokud by se podle premiéra ukázalo, že ve vysvětlování kauzy neříkal pravdu, následovala by červená karta. To ve fotbale znamená vyloučení ze hry.

Blažek kvůli schůzce v restauraci z minulého týdne čelil kritice od koaličních partnerů i výzvám k odstoupení. Ministr spravedlnosti se ve středu hájil i před senátory. Řekl jim, že obsahem setkání nebylo nic, za co by se mohl stydět. Přiznal, že své počínání "nedomyslel politicky". Pětihodinové setrvání v jedné z pražských restauraci, kam se podle svých slov uchýlil kvůli bouřce, zdůvodnil svou upovídaností. Podotkl také, že v restauraci nehovořil pouze s Nejedlým. O rezignaci podle vyjádření pro Českou televizi neuvažoval.

Stovky lidí ve středu poblíž úřadu vlády demonstrovaly za odchod ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) z funkce. Před zahájením happeningu dorazil i Blažek a chtěl k účastníkům akce promluvit, pořadatelé ze spolku Milion chvilek mu to ale neumožnili. Lidé na ministra pískali a křičeli "hanba" a "demisi", s některými pak ministr diskutoval.