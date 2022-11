Fiala: Celková daňová zátěž se v Česku nezvýší

Vláda podle premiéra Petra Fialy z ODS dodrží závazek, že se nezvýší celková daňová zátěž v Česku. Řekl to v České televizi. Třeba ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL tento týden serveru Novinky.cz řekl, že lidovci chtějí progresivní zdanění osob. Podle Fialy je důležité se bavit o tom, jak pomoci větším příjmům do státního rozpočtu. Nechce ale v současné situaci zatěžovat lidi dalšími daněmi. Premiér zároveň odmítl, že by kabinet v budoucnu snižoval cenový strop pro elektřinu a plyn. Fiala také řekl, že cenový strop na energie dává lidem jistotu.