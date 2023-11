Fiala: Celkové ceny energií rozhodně neporostou o desítky procent

Celkové ceny energií rozhodně neporostou o desítky procent, řekl ve Sněmovně premiér Petr Fiala (ODS) v souvislosti s očekávaným zvýšením ceny regulované části od příštího roku. Výjimkou mohou být podle premiéra odběratelé, kteří mají fixované ceny z doby před energetickou krizí. Plošná pomoc státu odběratelům byla od počátku časově ohraničená, upozornil Fiala. S nynější stabilizací situace v tržní, neregulované složce ceny energií je podle něho nutný přechod k cílené pomoci. Energetický regulační úřad dnes oznámí definitivní podobu cen regulované složky energií pro příští rok. Původní návrh úřadu počítal s meziročním růstem pro domácnosti o 71 procent a u plynu o 39 procent. To by znamenalo, že by si spotřebitelé v příštím roce za regulovanou složku elektřiny připlatili tisíce korun. Fiala očekává, že úřad původní návrh upraví "správným směrem". Poznamenal však, že návrat k předkrizovým cenám energií nyní není možný. "Návrat k těm cenám, které tady byly, v nějakém krátkém čase očekávat nemůžeme," řekl Fiala.