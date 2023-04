Fiala: Ceny plynu zveřejněné Eurostatem neodpovídají realitě

Ceny plynu v Česku, které zveřejnil ve středu ve své zprávě evropský statistický úřad Eurostat, neodpovídají realitě a je třeba zjistit proč. Na jednání Pirátů v Liberci to řekl premiér Petr Fiala (ODS). V příštím týdnu se proto sejde se zástupci energetických společností, Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle zprávy Eurostatu se ceny plynu pro domácnosti loni ve druhém pololetí z celé Evropské unie nejvíc zvýšily v České republice.

"Musíme zjistit, proč to neodpovídá realitě. To, jestli si za tím stojí Eurostat, nevím, ale ta data dodávají naše instituce. A musíme zjistit, jaká je tady odpovědnost Energetického regulačního úřadu, jaká je odpovědnost Českého statistického úřadu. My víme, a stačí se podívat na prohlášení a fakta, která předkládají energetické firmy, že ta čísla prostě nesedí a že naši občané tyto částky neplatí," doplnil Fiala, který chce na jednání příští týden zjistit, kde je problém.

Unijní statistický úřad ve středu oznámil, že ceny plynu pro domácnosti se loni ve druhém pololetí v ČR zvýšily meziročně o 231 procent, zdaleka nejvíce ze všech zemí EU.