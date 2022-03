Fiala: Češi, kteří půjdou bojovat za Ukrajinu, mohou počítat s beztrestností

Čechům, kteří půjdou bojovat na Ukrajinu, bude prezident Miloš Zeman garantovat beztrestnost. Po setkání s ním to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). "Domluvili jsme se, že můžeme garantovat beztrestnost formou abolice prezidenta s mojí kontrasignací," řekl. Dodal, že není možné udělit k účasti v bojích na cizím území kolektivní svolení, ale vzhledem k počtu žádostí nejde ani poskytnout individuální schválení. Na Pražský hrad se v posledních dnech obrátilo se žádostí asi 300 zájemců. Zájem o službu v cizích armádách se zvýšil po ruské invazi na Ukrajinu a poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval cizince, aby Ukrajině pomohli. Zapojení českých občanů do bojů v cizí armádě je ze zákona zakázané, lidé musejí dostat od prezidenta výjimku, jinak jim hrozí soud.

Prezident podle Fialy také ocenil kroky vlády při vojenské i humanitární pomoci Ukrajině.