Fiala: Česká armáda je připravena, nebezpečí nám ale díky NATO nehrozí

Česká armáda je pro posílení východního křídla Severoatlantické aliance připravena, nebezpečí státu však díky spojenectví v NATO nehrozí, řekl premiér Petr Fiala po páteční navštěvě 102. průzkumného praporu v Prostějově. Premiér bližší informace k otázce nasazení vojáků neuvedl, připustil, ale, že není v Prostějově náhodou. "Chtěl jsem vidět připravenost lidí, kteří se podílejí na různých typech vojenských misí," uvedl Fiala. "Přijel jsem se podívat na to, jak jsme připraveni pro posílení východního křídla Severoatlantické aliance. Byl jsem také poděkovat našim vojákům, jak se připravují, co dělají a jak působí. Myslím, že je to důležité právě v těchto dnech, kdy vidíme, co se děje nedaleko našich hranic, kdy jsme svědky odporné agrese Ruska proti Ukrajině a vidíme statečný boj ukrajinských lidí a armády, které poskytuje Česká republika veškerou podporu, které jsme schopni," uvedl premiér. "Musíme být připraveni na to, abychom v rámci Severoatlantické aliance dokázali zajistit našim občanům bezpečnost," doplnil premiér.

V Prostějově sídlí armádní speciální a průzkumné síly. Tradičně zde má kasárna 601. skupina speciálních sil, ale také 102. průzkumný prapor Prostějov, který má k dispozici moderní pozorovací prostředky včetně automatizovaných bezosádkových pozemních průzkumných prostředků UGV-Pz. Průzkumný prapor patří pod opavský 53. pluk průzkumu a elektronického boje, stejně jako relativně nedávno vzniklý prapor bezpilotních systémů, který také sídlí v Prostějově.