Fiala: Česko dočasně pomůže Slovensku při ochraně vzdušného prostoru

Slovenský vzdušný prostor by od září měly chránit i české stíhačky. V České televizi to potvrdil premiér Petr Fiala z ODS. O pomoc s ochranou vzdušného prostoru v červnu českou vládu požádal slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. Český kabinet by měl pomoc podle Fialy schválit v následujících dvou týdnech. Podle slovenského premiéra Eduarda Hegera budou české stíhačky potřeba nejméně jeden rok. Do projektu se zapojí taky Poláci.

Slovensko po ruské invazi začalo připravovat předčasné ukončení provozu bitevníků ruské výroby MiG-29. Zároveň čeká na dodání 14ti stíhaček F-16 od USA.