Fiala: Česko je stále schopné vojensky pomoct Ukrajině, zdroje armády jsou ale na hranici možností

Česko může pokračovat ve vojenské pomoci Ukrajině. A to spoluprací se soukromými firmami, zahraničními partnery nebo prostřednictvím licencí. ČTK to řekl premiér Petr Fiala z ODS s tím, že naopak zdroje české armády už jsou na hranici možností. Podle předsedy vlády už vojáci nemají k dispozici příliš nepotřebného materiálu, který by mohli Ukrajině dodat. Tamní prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí v telefonátu s Fialou poděkoval za dosavadní podporu. Dodal ale, že očekává její posílení.

Česká vláda počítá s tím, že bude pomáhat s obnovou Ukrajiny po skončení válečného konfliktu. Ministerstvo průmyslu a obchodu už zároveň spustilo kampaň na obnovu energetiky na Ukrajině. Resort bude dražit asi 70 mikin z předsednictví Česka v Evropské unii podepsané politiky a dalšími osobnostmi. Vybrané peníze pak chce úřad následně použít na nákup generátorů, teplometů a dalších technologií.