Fiala: Česko nápor uprchlíků z Ukrajiny zatím zvládá, musí ale řešit, co dál

Česká republika zatím zvládá příchod ukrajinských uprchlíků utíkajících před válkou, systém funguje a je dobře nastaven, prohlásil premiér Petr Fiala (ODS). Zatím přišlo do země víc než 100 tisíc Ukrajinců a je třeba se připravit na to, že jich bude kvůli pokračujícím ruským útokům dál přibývat. Fiala to řekl novinářům před odletem do Londýna na jednání lídrů zemí visegrádské čtyřky s britským premiérem Borisem Johnsonem. Za důležité považuje na schůzce mluvit o společném postupu Česka, Slovenska, Polska a Maďarska při řešení uprchlické krize i dalších dopadů konfliktu, jako jsou rostoucí ceny energií a pohonných hmot či bezpečnostní výzvy po ruském útoku na sousední zemi. Fiala soudí, že Česko zatím zvládá nápor uprchlíků velmi dobře a dokáže se vyrovnat s problémy, jakými bylo po víkendu například přetížení a dočasné uzavření pražského centra. Úřady se teď snaží směrovat ukrajinské žadatele o registraci do jiných, méně vytížených měst. Česko podle Fialy ale musí řešit, jak bude postupovat dál, protože další uprchlíci přicházejí a budou přicházet. "Jsme připraveni těmto lidem pomoci, zatím jsme schopni to zvládnout," uvedl.