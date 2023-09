Fiala: Česko není v NATO černým pasažérem, svoji bezpečnost bere vážně

Česko není v Severoatlantické alianci (NATO) černým pasažérem, který riskuje a spoléhá jenom na pomoc spojenců. Naopak je zodpovědným státem, svoji bezpečnost bere vážně a pomáhá, kde je třeba. V projevu na Dnech NATO v Mošnově na Novojičínsku to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Ministerský předseda uvedl, že je třeba si připomenout důležitost členství v NATO, které poskytuje výjimečné bezpečnostní záruky, které v minulosti Česko nemělo. Největší radost má z toho, že Česko není černým pasažérem v alianci. "Naopak jsme zodpovědným státem, svoji bezpečnost bereme vážně a pomáháme, kde je třeba. Nemyslím tím jen válku na Ukrajině, účastníme se několika mírových misí, pomáháme bránit nebe nad východní Evropou, vysíláme záchranáře do míst postižených katastrofami, zachraňujeme lidské životy," uvedl. Poděkoval také hasičům, kteří pomáhali po požárech v Řecku, skvěle podle něj reprezentují české hodnoty. Fiala také uvedl, že v posledních dvou letech se podařilo zahájit masivní a potřebnou modernizaci armády a vojenské techniky. Týká se to podle něj například bojových vozidel pěchoty, ručních zbraní, děl, tanků či vrtulníků. O modernizaci armády hovořila také ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Zmínila smlouvu na dodávku bojových vozidel pěchoty CV-90, zisk tanků Leopard 2A4 od Německa jako kompenzaci za pomoc Ukrajině nebo zapojení do projektu vývoje nové verze tanků Leopard 2A8. Česko také na základě vojenského doporučení jedná se Spojenými státy o koupi 24 letounů F-35. Ministerstvo obrany by mělo finální výsledek vyjednávání představit vládě do několika týdnů. Kabinet následně rozhodne o nákupu.