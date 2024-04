Fiala: Česko vyčlení na nákup munice pro Ukrajinu stovky milionů korun

Munice pro napadenou Ukrajinu vyjde Česko na vyšší stovky milionů korun. Premiér Petr Fiala (ODS) to řekl televizi CNN Prima News. Podle něj je to hodnota, která odpovídá velikosti a prosperitě České republiky. Z bezpečnostních důvodů vláda o přesné částce rozhodla v utajeném režimu. Fiala ale řekl, že může kabinet požádat o její zveřejnění. Na svou iniciativu na nákup munice pro Ukrajinu, která čelí ruské vojenské agresi, zatím Česká republika podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) od spojenců získala peníze na nákup prvních 300.000 kusů munice a o dalším půl milionu kusů se jedná. Fiala poukázal na to, že vláda výši českého příspěvku přijala v utajeném režimu. Vyšší stovky milionů korun podle něj "zhruba tak odpovídají podílu, který by země naší velikosti a prosperity měla do těch věcí vložit". Premiér také řekl, že může zvážit, zda požádá vládu, aby umožnila zveřejnění přesné částky. Přijetí rozhodnutí o částce v utajeném režimu bylo však podle něj správné. "Tam jde o bezpečnostní věci a jde o riziko pro řadu lidí, kteří se těm věcem věnují," podotkl. K iniciativě se přihlásily mimo jiné Kanada, Německo, Polsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Belgie, Finsko, Portugalsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Lucembursko, Island a Slovinsko. Své příspěvky postupně zveřejňují, v součtu a v přepočtu činí zhruba 35 miliard korun.