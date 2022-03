Fiala: Česko zvažuje kroky vůči Rusku za poškození konzulátu v Charkově

Česká republika zvažuje kroky vůči Rusku za poškození českého honorárního konzulátu v Charkově. Uvedl to premiér Petr Fiala (ODS). Konzulát byl poškozen při těžkém raketovém ostřelování Charkova ruskými okupačními vojsky v úterý 1. března . Na svém webu o tom informovalo ministerstvo zahraničí. Konzul Oleg Čigrinov i jeho asistent jsou v pořádku a neutrpěli zranění. „Tlaková vlna rozbila okna budovy konzulátu, míra škod uvnitř prostor úřadu není dosud známa," uvedl resort. Náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař telefonicky vyjádřil ruskému velvyslanci v ČR Alexandru Zmejevskému ostrý protest proti útoku. Premiér na dotaz na případné vyhoštění ruského velvyslance v ČR konkrétně neodpověděl. Podle něj ČR zvažuje všechny kroky, které má k dispozici, aby dala najevo svůj nesouhlas. "Prosím o pochopení pro určitou zdrženlivost. Jsme v situaci, která je naprosto neobvyklá. Nedaleko od nás je válka, podporujeme stranu, která čelí nepředstavitelné ruské agresi. Některé kroky, které budeme dělat, nechci komentovat průběžně ani dopředu, a to čistě z toho důvodu, abych neohrozil naše lidi, kteří by ohroženi mohli být," řekl Fiala.