Fiala: Cesta Zelenského do USA má mnoho praktických i symbolických významů

Cesta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Spojených států má mnoho praktických i symbolických významů. Je dobře, že se uskutečňuje, řekl na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS). Jde o první cestu Zelenského do zahraničí od 24. února, kdy ruská armáda napadla Ukrajinu.

"Cesta Volodymyra Zelenského do Spojených států má mnoho významů praktických, ale i symbolických," uvedl Fiala. "Je to cesta do USA, tedy do země, která nejenom představuje světovou velmoc, ale je i silným podporovatelem Ukrajiny v jejím spravedlivém boji proti ruské přesile," doplnil. Kyjev i Bílý dům cestu ukrajinského prezidenta do Spojených států potvrdily dnes.