Fiala: Členství v EU Česku přináší dlouhodobou prosperitu, pozitivní vliv je vidět prakticky všude

Konference s názvem 20 let tvoříme Evropu, která dnes probíhá v pražském Lichtenštejnském paláci, je první větší oficiální akcí k letošnímu 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Zahájil ji svým projevem premiér Petr Fiala (ODS). Členství v EU podle něj Česku přináší dlouhodobou prosperitu, je výhodné i z ekonomického hlediska. „Díky našemu přístupu na společný trh roste naše ekonomika a bohatství. Každý den profitujeme z volného pohybu osob, služeb, kapitálu," řekl Fiala. Pozitivní vliv členství v EU je podle něj vidět prakticky všude - v infrastruktuře, ve službách, v ochraně krajiny a kulturního bohatství, v rozvoji regionů. Prosperita členských států je závislá na dvou pilířích - bezpečnosti a konkurenceschopnosti, konstatoval ministerský předseda. „Rozumíme mnohem více než před 20 lety tomu, že EU není ani dokonalá, ani to není nutné zlo. Že EU je taková, jakou si ji uděláme, a že my máme výraznou možnost do toho, jaká EU bude, zasahovat,“ uvedl. ČR podle něj opakovaně dokázala, že je ostatním státům poctivým a spolehlivým partnerem. „Dokázali jsme, že se umíme zachovat správně v krizích, že jsme připraveni pomáhat solidárně slabším. Myslím, že obě tyto skutečnosti jsou dobře vidět právě dnes, kdy se EU a celá Evropa musí vyrovnávat s důsledky ruské agrese na Ukrajině, tedy s válkou blízko našich hranic," řekl premiér.

ČR do EU vstoupila 1. května 2004. K dvacátému výročí se letos uskuteční řada akcí, například další konference na Pražském hradě nebo koncert České filharmonie v pražském Rudolfinu. Česko do Unie vstoupilo 1. května 2004.