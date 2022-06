Fiala: ČR chce mít pod kontrolou klíčové tuzemské elektrárny

Česká vláda chce mít v blízké budoucnosti pod kontrolou celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. V televizním projevu k občanům to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Do pěti let chce země dosáhnout energetické suverenity. Prioritou bude jádro, podporu bude mít i fotovoltaika a tepelná čerpadla. Během přechodu k energetické suverenitě bude Česko podle Fialy čelit vysokým cenám a nejistotě dodávek z východu. Slíbil, že vláda domácnostem a firmám se zvládnutím drahých energií pomůže.

ČR se podle Fialy musí rychle vypořádat s hrozbou energetické závislosti na Rusku. Kromě plnění zásobníků na zemní plyn chce také navýšit kapacitu plynovodů a ropovodů ze zemí Evropské unie či získat další kapacitu v terminálech pro LNG plyn na moři.

Stát je tady od toho, aby v takto mimořádné krizové situaci nabídl pomocnou ruku, prohlásil premiér Petr Fiala (ODS). Vnímá obavy lidí, ale věří, že na druhou polovinu roku je stát připraven a že "společně vše zvládneme". Slíbil, že pokud by v zimě došlo na kritický scénář, bude vláda schopna zajistit plyn do všech domácností.

"Ještě před pěti lety jsme zhruba čtvrtinu plynu měli zajištěnu z Norska, tedy z bezpečné západní země. Minulá vláda neudělala nic pro to, aby tyto dodávky udržela a zajistila tak energetickou bezpečnost České republiky. Naopak dovolila, abychom se v dodávkách plynu stali téměř stoprocentně závislí na Putinově Rusku. Zdali to byla chyba nebo záměr, těžko dnes soudit," pokračoval.