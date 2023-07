Fiala: ČR je připravená vyslat na Rhodos vládní letadlo, pomůže i armáda

Ministerstvo zahraničí vysílá do Řecka dva členy speciálního konzulárního týmu, kteří budou asistovat při evakuaci Čechů kvůli požárům. Na twitteru to po jednání se zástupci cestovních kanceláří uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Dva důstojníky na místo pošlou také hasiči, oznámili to na twitteru. Stovky Čechů musely být evakuovány na ostrově Rhodos, kde se šíří lesní požáry, které se přiblížily turistickým centrům. Požár se nedaří dostat pod kontrolu a hašení komplikuje taky horké a větrné počasí. „O situaci na ostrově Rhodos jsem informoval premiéra a ostatní členy vlády, v kontaktu jsme také s německými kolegy kvůli případné evakuaci českých občanů," napsal ministr. Ministerstvo zahraničí zřídilo pohotovostní linku pro dotazy spojené s požáry na Rhodosu, funguje na čísle 222 264 240. Vyzvalo také všechny Čechy v Řecku, aby se registrovali v systému Drozd a na webu zveřejnilo čísla pohotovostních linek cestovních kanceláří. Turisté se mohou obracet na nouzovou linku českého velvyslanectví v Athénách, která funguje nepřetržitě. Některé cestovní kanceláře vypraví pro své klienty repatriační lety.

Fiala: Česko je připravené vyslat na Rhodos letadla

Česko je podle premiéra Petra Fialy (ODS) připravené vyslat na řecký ostrov Rhodos vládní letadlo a pomoci při případné evakuaci Čechů. Premiér to uvedl na twitteru. "Jsme v kontaktu s českými občany, diplomaty i cestovními kancelářemi. Zástupci ministerstva zahraničních věcí pomáhají lidem přímo na místě. Jsme připraveni vyslat vládní letadlo a poskytnout pomoc při případné evakuaci našich občanů," uvedl ministerský předseda. Pokud repatriační lety cestovních kanceláří nebudou stačit, zapojí se do evakuace českých občanů armáda. "Ministryně obrany Jana Černochová mi potvrdila, že armádní letadla jsou připravena okamžitě odletět do Řecka, pokud si to situace vyžádá." dodal ministerský předseda.

Podle odhadů ministerstva zahraničí je na ostrově nyní asi 4000 až 5000 českých turistů, velké části se ale evakuace netýká, jsou v oblastech, které požáry neohrožují. Informace o zraněných Češích zatím žádné nejsou.