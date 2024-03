Fiala: Den vstupu do NATO byl jedním z nejdůležitějších v moderních dějinách ČR

Den vstupu do Severoatlantické aliance (NATO) byl jedním z nejdůležitějších dnů českých moderních dějin, řekl na Pražském hradě v úvodu dnešní konference Naše bezpečnost není samozřejmost premiér Petr Fiala (ODS). Vstup do NATO z 12. března 1999 znamenal historický přelom pro naše bezpečí, zdůraznil Fiala v úvodu konference, která čtvrtstoletí od českého vstupu do aliance připomíná.

ČR musí mít aktivní, promyšlenou, sebevědomou a čitelnou bezpečnostní politiku, protože jen taková politika dokáže odradit agresory, řekl Fiala. Za důležité úspěchy v obranné politice označil uzákonění závazku dávat dvě procenta hrubého domácího produktu do obrany, uzavření obranné dohody s USA, přeorientování české energetiky směrem k nezávislosti na ruských zdrojích či vojenskou, ekonomickou a humanitární podporu Ukrajiny.

Konference potrvá na Hradě do odpoledne, kdy na ní vystoupí bývalý americký prezident Bill Clinton či český prezident Petr Pavel. Mezi řečníky jsou vedle Fialy také ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti), ministryně obrany Jana Černochová (ODS) či bývalý generální tajemník NATO George Robertson.

Česká republika se v roce 1999 stala členem NATO společně s Polskem a Maďarskem. Výročí připomněl přelet pěti stíhaček a airbusu. Formace utvořily na jihu Čech a pak letěly podél Vltavy nad Prahou.