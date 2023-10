Fiala: Do konce října rozhodneme, zda budou ODS, TOP 09 a KDU-ČSL v eurovolbách kandidovat společně

ODS, TOP 09 a KDU-ČSL stále rozhodují, zda půjdou do eurovoleb společně. Rozhodnutí by mohlo přijít do konce října. Uvedl to na dotaz novinářů v Brně premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj se jednání protáhla, protože jednotlivé strany zastupují v europarlamentu rozličné frakce. V dalších typech voleb však podle Fialy bude koalice SPOLU pokračovat určitě. Po několika jednáních byl neoficiální termín zveřejnění informace posunut na 27. říjen.

Lidovci a TOP 09 spadají v Evropském parlamentu do Evropské lidové strany, zatímco ODS patří ke straně Evropských konzervativců a reformistů. ODS v létě zveřejnila své heslo do eurovoleb Pro Evropu bez nesmyslů, které rozproudilo debatu o zájmu občanských demokratů nastoupit do voleb společně s kandidáty lidovců a TOP 09. Volby do Europarlamentu se uskuteční v červnu příštího roku. Česko bude obsazovat 21 mandátů.