Fiala: Doprava, jádro, lithium, čipy či trendy v IT mají potenciál změnit ČR

Premiér Fiala (ODS) uvedl šest oblastí, které mají potenciál změnit zemi. Je to doprava, energetická infrastruktura, jádro, lithium, čipy a informační technologie. Proto by velké část investic měla směřovat právě do těchto oborů. Podle premiéra by se ČR mohla zase stát křižovatkou Evropy a to díky její strategické geografické poloze a ekonomickému potenciálu. Problémem prý zůstává především celospolečenská neshoda na prioritách republiky.

Fiala očekává v dalších týdnech velké debaty týkající se legislativních změn, které by měly usnadnit výstavbu dopravní, energetické a síťové infrastruktury. Druhá debata, která se podle něj ve Výboru pro strategické investice musí odehrát, je konkrétní financování jednotlivých projektů. Uvedl, že by se mohlo jednat i o biliony korun. V budoucnu by chtěl oddělit rozpočet strategických investic od běžného provozního rozpočtu.