Fiala: Dosavadní evropská migrační politika není dostatečná

Dosavadní evropská migrační politika není podle premiéra Petra Fialy (ODS) dostatečná. Řekl to před odletem do španělské Granady, kde se zúčastní třetího summitu Evropského politického společenství a následně i neformálního zasedání Evropské rady. S evropskými lídry chce mluvit především o posílení vnější ochrany hranic a spolupráci se zeměmi původu běženců. Česko je podle Fialy připraveno podpořit odvážnější kroky, nadále ale odmítá povinné kvóty. Fiala řekl, že je potřeba dospět k řešením, která umožní předcházet nelegální migraci, s níž se nyní Evropa potýká. Doufá, že výsledky přinese především spolupráce s Tuniskem, odkud migranti do Evropy přes Středomoří často míří.

Na summitu, kterého se zúčastní přes čtyři desítky šéfů států a vlád evropských zemí, chce Fiala diskutovat hlavně o bezpečnostní a ekonomické spolupráci. "Budu s kolegy mluvit o potřebě dostupných energií pro občany a o posílení role jaderné energie. Pro Česko je jádro společně s obnovitelnými zdroji energie naprosto zásadní pro zajištění dostatku dostupné energie, kterou nebudeme muset dovážet," uvedl český ministerský předseda. Diskutovat chce Fiala rovněž o "rozumných pravidlech" pro zelenou transformaci a o rozšíření EU, které Česko podporuje.