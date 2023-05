Fiala: Energetické firmy budou poskytovat širší data statistickému úřadu

Energetické firmy budou muset úřadům dodávat širší data o reálných cenách energií než doteď. Po jednání s dodavateli energií to řekl premiér Petr Fiala z ODS. Schůzku svolal kvůli nedávno zveřejněným datům Eurostatu, podle kterých Češi loni platili za plyn nejvíc ze zemí Evropské unie. Evropští statistici ale v Česku na rozdíl od jiných zemí vycházeli z aktuálních cen na trhu, které platí jen zlomek odběratelů. Poskytování reálných cen Českému statistickému úřadu teď bude podle Fialy řešit nová pracovní skupina, v níž budou zástupci dodavatelů energií a úřadů. Podle premiéra jsou firmy ochotny údaje o cenách poskytovat úřadům dobrovolně. Do budoucna by však pracovní skupina měla projednat také možné legislativní změny, které by podmínky pro publikování cen energií zakotvily i do zákona.