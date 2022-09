Fiala: Evropa musí vůči Rusku zachovat jednotný postoj a dál pomáhat

Částečná mobilizace, kterou dnes ráno vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, je snahou o další eskalaci Ruskem rozpoutané války na Ukrajině. Na svém twitteru to uvedl premiér Petr Fiala (ODS) v reakci prohlášení prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, který podle svých slov už podepsal příslušný výnos. Důvodem je podle ruské hlavy státu ochrana suverenity a územní celistvosti. Podle Fialy tím ale Putin prokázal, že jediným agresorem je právě Rusko. „Pomoc Ukrajině je potřeba a musíme v ní v našem vlastním zájmu pokračovat," dodal Fiala. Evropské státy se podle českého premiéra shodují v tom, že Ukrajině je třeba dál pomáhat humanitárně, vojensky a finančně. "Jako předsednická země (EU) chceme spoluiniciovat zachování jednotného postoje evropských států vůči ruské agresi. Jednota Evropy, která v minulosti nebyla samozřejmá, je naší velkou zbraní, a myslím, že Vladimír Putin byl překvapen tím, jak jednoznačně se evropské státy vyjádřily na podporu Ukrajiny, jak jsme jednomyslně přijímali sankce vůči Rusku. To jsou kroky, ve kterých je potřeba pokračovat. Znamená to další podporu Ukrajiny. I v tom existuje shoda mezi evropskými zeměmi. Myslím (pomáhat) nejen humanitárně, ale také vojensky a finančně," řekl ČTK Fiala při návštěvě Hluboké nad Vltavou.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na twitteru uvedl, že vyhlášením částečné mobilizace v Rusku definitivně padá Putinova lež o “speciální operaci”. „Putin zkrátka vede krvavou válku proti Ukrajině. Nesmí ji vyhrát. A nevyhraje. Prohraje i v energetické válce, kterou vede proti nám i celé Evropě,“ napsal Rakušan.

Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) je Putinův projev hlavně snahou udržet svou pozici v očích Rusů. „I proto opět zvedl ten nesmyslný příběh o agresi Západu, ačkoli jediným agresorem je tady právě Rusko,“ uvedla. Putin podle ní již na Ukrajinu posílá kohokoli, kdo byl po ruce. Mobilizace proto podle ní nepomůže, protože nic nenasvědčuje tomu, že Rusko má ještě koho mobilizovat. Pro Česko to podle Černochové znamená jediné: dál podporovat Kyjev. „Rusku musíme dát jasnou zprávu, že se nenecháme vydírat a že nesmí beztrestně porušovat mezinárodní právo, napadat cizí země a vraždit jako terorista ženy a děti,“ uvedla.

Putin ve středu v televizním vystoupení uvedl, že vyhlášení částečné mobilizace je na obranu před Západem, který se podle něho snaží oslabit, rozdělit a zničit Rusko. Mobilizace, která se dotkne hlavně ruských občanů v záloze a s vojenskou zkušeností, začne podle prezidenta okamžitě. Podle ruského ministra obrany Sergeje Šojgua armáda povolá v rámci mobilizace 300.000 rezervistů.