Fiala: Evropská unie chce posílit vztahy s latinskoamerickými zeměmi

Česko posílí spolupráci se zeměmi latinské Ameriky a Karibiku. Před odletem do Bruselu na summit Evropské unie s těmito zeměmi to řekl premiér Petr Fiala z ODS. Připomněl, že poslední takový summit mezi oběma stranami byl před osmi lety. Podle premiéra je proto důležité spolupráci unijních států s jihoamerickými zeměmi obnovit a posílit. "Od summitu si evropské země slibují, že přinese nový impuls do vzájemných vztahů, na které EU trošku zapomínala, a to určitě není dobré," řekl Fiala. "Jednání je důležité i z geopolitického hlediska, především v kontextu ruské agrese na Ukrajině, ale také posilování čínského vlivu a dalších zemí, které musejí vést Evropu k tomu, že se bude snažit vyvažovat a zintenzivňovat vztahy s regiony, které jsou nám z řady důvodů blízké," dodal premiér. Evropská unie podle Fialy od summitu s jihoamerickými zeměmi očekává větší spolupráci v oblastech obchodu a investic. S Fialou do Bruselu odletěl i ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů.