Fiala: Hnutí STAN vyřešilo kauzu kolem Hlubučka razantně

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) podle premiéra Petra Fialy (ODS) vyřešilo razantně kauzu kolem Petra Hlubučka (STAN), který je mezi obviněnými v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku (DPP). Hnutí STAN Hlubučkovi pozastavilo členství, Hlubuček pak rezignoval na všechny stranické posty a také funkce náměstka pražského primátora, člena rady hlavního města a dozorčí rady Pražských služeb. Kéž by takové řešení uplatňovalo i hnutí ANO u svých kauz, sdělil ČTK Fiala. Někteří poslanci opozičního hnutí ANO předtím vyzvali k odstoupení ministra vnitra a šéfa STAN Víta Rakušana, podle předsedy ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše by měl Fiala nahradit na vnitru Rakušana jiným koaličním partnerem. Fiala při odpoledních sněmovních interpelacích uvedl, že nemá žádný signál o tom, že by kauza kolem Hlubučka jakkoli zasahovala do činnosti vlády. "Není ani stín pochybnosti," zdůraznil na dotaz Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Ministerský předseda zdůraznil, že v nestrannost ministra vnitra má důvěru.