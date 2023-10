Fiala: Humanitární pauzy by pro ČR nebyly důvodem odmítnout závěry EU k Izraeli

Humanitární pauzy, které by měly umožňovat dostat pomoc k civilním obyvatelům Gazy, by nebyly pro českého premiéra Petra Fialu (ODS) důvodem pro to, aby odmítl závěry unijního summitu k situaci v Izraeli a Pásmu Gazy. Fiala nicméně před odletem na summit opakovaně zdůraznil právo Izraele na sebeobranu. Závěry musí podle něj jasně odlišit, kdo je viník a oběť, podobně jako v případě Ukrajiny po napadení Ruskem. Kolem dění na Blízkém východě, ke kterému zastávají členské státy EU rozdílné postoje, se povede v Bruselu patrně nejbouřlivější debata. Česku, ale i Rakousku či Německu, vadily některé formulace v připravených společných závěrech jednání, kde se hovoří například o podpoře vyhlášení takzvané humanitární pauzy, nicméně téměř bez jakéhokoli kontextu. Text byl za poslední dny několikrát přeformulován a podle českých zástupců "již jde tím správným směrem". Fiala bude v úvodu jednání zastupovat i rakouského kancléře Karla Nehammera, s kterým společně ve středu navštívili Izrael.