Fiala jednal s Clintonem v Kramářově vile o minulosti i o současných výzvách

Bývalý americký prezident Bill Clinton při dnešním setkání s premiérem Petrem Fialou (ODS) ocenil roli Česka při pomoci Ukrajině. Předseda vlády to řekl po jednání v Kramářově vile. Clintonovi poděkoval za pomoc se vstupem Česka do Severoatlantické aliance (NATO). Bývalý americký prezident je hlavním řečníkem na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která ve Španělském sále Pražského hradu v úterý připomene 25. výročí vstupu Česka do Severoatlantické aliance. V Praze je od sobotního večera.

Fiala bude 15. dubna v Bílém domě jednat se současným americkým prezidentem Joem Bidenem, známila dnes mluvčí americké hlavy státu. Lídři na schůzce, jejímž cílem je další posílení americko-českého partnerství, podle ní potvrdí trvající podporu bránící se Ukrajiny a proberou řadu společných priorit včetně bezpečnostních otázek, ekonomických příležitostí a demokratických hodnot.

Odpoledne Clinton zamířil na recepci do pražské rezidence amerického velvyslance, kterým je v současnosti Bijan Sabet. Kromě něj se setkání zúčastnil také někdejší generální tajemník NATO George Robertson či český prezident Petr Pavel.