Fiala jednal v Jakartě s indonéským prezidentem, mluvili i o výstavbě nové metropole

Premiér Petr Fiala z ODS se v Jakartě sešel s indonéským prezidentem Jokem Widodem. Ten při schůzce vyzval české firmy, aby se podílely na projektu nové indonéské metropole Nusantary. Ta má jako administrativní centrum nahradit stávající přelidněné a znečištěné hlavní město Jakartu, které je rovněž ohrožováno záplavami. Podle indonéského prezidenta by se české firmy mohly uplatnit mimo jiné při zajištění veřejné dopravy. Fiala uvedl, že Česká republika má zájem se do projektu zapojit. "Pro české podnikatele... je příležitost hlavně v oblasti smart cities, ale i v oblasti inženýrských sítí, dodávek telematiky či městského mobiliáře," řekl. Český premiér také připomněl, že indonéské letecké společnosti mají zájem o 17 českých civilních letadel L410 z Kunovic. První kontrakty by se měly podepsat už letos a české firmy se také výrazně podílejí na modernizaci indonéských letišť. Velký potenciál má podle českého premiéra v Indonésii obranný průmysl. "České firmy se tady ucházejí o miliardové kontrakty na modernizaci místní armády. Úspěšná je tady v Indonésii například společnost Czechoslovak Group," prohlásil premiér.