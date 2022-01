Fiala jednal v Praze s Michelem. Hovořili o nutnosti jádra i přípravách předsednictví

Premiér Petr Fiala (ODS) s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem hovořil o českém předsednictví v Radě EU, které nastane v druhé polovině roku, či o energetice. Sdělil mu, že Česká republika potřebuje, aby jádro bylo považováno za čistý zdroj. Řekl to na tiskové konferenci. Vláda je podle něj také připravena přidat peníze na předsednictví na základě stanovených priorit, pokud to bude nutné k dostatečnému organizačnímu zajištění. "Považujeme za důležité, abychom mohli mít jadernou energii, jádro jako čistý podporovaný zdroj. Považujeme za důležité, aby plyn byl tím přechodným zdrojem," řekl Fiala. Má to za důležité pro prosperitu země i pro občany. Česko podle něj chce zároveň rozvíjet obnovitelné zdroje energie v mnohem větší míře než dosud. S Michelem diskutovali i o předsednictví a o možném termínu neformálního summitu v Česku. "Klademe na to velký důraz. Když jsme převzali vládu, tak jsme zjistili, že ne všechny věci jsou tak připraveny, jak bychom si představovali," uvedl premiér. Ministerský předseda také věří, že Visegrádská skupina (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) může nalézt společné zájmy, které bude rozumně prosazovat na evropské půdě. Spolupráci ve V4 má Fiala za důležitou, nesmí však být jediná.