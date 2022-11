Fiala k incidentu v Polsku: Česko není a nebylo v ohrožení

Česko není a nebylo v bezpečnostním ohrožení, řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS) v souvislosti s úterním dopadem rakety na polské území. Polsku, kde zahynuli dva lidé, premiér vyjádřil upřímnou soustrast. Výbuch na polském území podle předběžných zjištění NATO zřejmě způsobila střela ukrajinské protivzdušné obrany namířená proti ruské raketě. Prohlásil to generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg po mimořádné schůzce velvyslanců členských zemí. Stejně jako on český premiér zdůraznil, že jde o důsledek ruské agrese. Polsko kvůli incidentu podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) nyní nepožádá Severoatlantickou alianci o konzultace podle čtvrtého článku smlouvy. Státy NATO podle ní dlouhodobě diskutují o dostatečnosti protiraketové a protivzdušné obrany, efektivní obrana má ale i další složky. "Důležité je přesně vyhodnotit, co se stalo, a potom přijmout příslušná opatření. K tomu jsou státy NATO připraveny," uvedl Fiala k dalším krokům aliance. Ruská agrese se podle něho stupňuje. Zdůraznil, že incident by se nestal bez barbarského bombardování ukrajinských civilních cílů ze strany Ruska a obecně ruské agrese na Ukrajině.