Fiala k polovině volebního období vlády: Jsem přesvědčen, že jsme klíčové věci zvládli správně

Kabinet Petra Fialy z ODS už vládne dva roky. Premiér je přesvědčen, že klíčové věci zvládla vláda správně. „Čelili jsme velkým výzvám, jako byla energetická krize, ceny energií, vysoká inflace, bezpečnostní hrozby a bezprecedentní migrační vlna. Jsem přesvědčen, že s tím vším jsme si poradili,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas. Zdůraznil, že žádná firma nebo odvětví nebylo ohroženo, nikdo nekrachoval a Česko má nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. „Odstřihli jsme se od ruského plynu a dokázali jsme věci, které jsou i v zahraničí oceňovány a obdivovány,“ uvedl Fiala. Vláda se podle něj ale nesoustředila jenom na řešení krizi. „Při tom všem, a na to jsem hrdý, jsme zvládli plnit naše programové prohlášení,“ uvedl Fiala. „Dostatečným způsobem jsme investovali rekordní částky do dopravní infrastruktury. Připravili jsme konsolidační balíček, který ozdravuje naše veřejné finance a je důležitý pro naši budoucí prosperitu. Přistoupili jsme i k definitivnímu návrhu důchodové reformy, což předtím žádná vláda neudělala a pro dobrou budoucnost České republiky je to důležité,“ připomněl. Ve zbytku mandátu chce podle něj vláda dokončit například důchodovou reformu a reformovat vzdělávání na základních školách. Opozice kabinet za řešení energetické krize nebo zdražování opakovaně kritizuje. „Opozice tady vládla osm let a měla možnost s řadou problémů, které tu jsou dlouhodobě známy, něco udělat. Nestalo se nic,“ poznamenal Fiala.