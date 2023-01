Fiala: Kandidáti na prezidenta by neměli v kampani lhát a urážet

Prezidentská kampaň by se měla vést slušně, kandidáti by se měli vyvarovat používání lží a urážek, protože je to nedůstojné výběru prezidenta. Novinářům to řekl premiér Petr Fiala (ODS) poté, co před budovou Národního muzea uctil památku Jana Palacha. První kolo voleb podle něj ukázalo, že občané jsou si vědomi jejich významu, když přišli hlasovat ve velkém počtu. Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) hned po vyhlášení výsledků voleb zaútočil na vítěze prvního kola a svého soupeře pro druhé kolo, bývalého vysokého představitele armády a NATO Petra Pavla. Mimo jiné uvedl, že jediným prezidentem v Evropě, který byl "komunistickým rozvědčíkem", je ruský prezident Vladimir Putin. Pavel studoval v 80. letech československou vojenskou školu, stejně jako Babiš byl členem komunistické strany. Za svou minulost se Pavel mnohokrát omluvil. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) pak o víkendu vyzvala Babiše z hnutí ANO, aby nepoužíval slova o vojácích ve své volební kampani. "Nejsou to žádní krvelační váleční štváči, ale profesionálové a i výsluhy si, po odsloužených letech, zaslouží," uvedla. Černochová reagovala na billboardy s Babišovou fotografií a nápisem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.", které se objevily na některých místech v Česku. Fiala řekl, že kampaň před prvním kolem se dala označit za férovou. "Nakonec ji tak hodnotila i naprostá většina účastníků," uvedl.