Fiala ke zvolení Pavla: Zvítězily hodnoty občanského kandidáta

Premiér Petr Fiala (ODS) přivítal zvolení bývalého vysoce postaveného představitele české armády a NATO Petra Pavla prezidentem. Vyhrál občanský kandidát, hodnoty, které reprezentoval, řekl předseda vlády na tiskové konferenci ve Strakově akademii. Pavel podle něj získal velmi silný mandát. "Na Pražském hradě bude prezident, který si vytkl za cíl spojovat názory a postoje, zklidňovat konflikty, to je teď mimořádně důležité pro naši společnou úspěšnou budoucnost," konstatoval. Ze strany Pavlova rivala, expremiéra Andreje Babiše (ANO) podle Fialy společnost viděla nejodpornější kampaň v historii. Vyzval ke zklidnění situace. "Populismus se přímo propojil s extremismem, to je mimořádně nebezpečné. Viděli jsme popírání spojeneckých závazků, lži , vyvolávání strachu, snahu rozdmýchávat lidské vášně, zneužít obavy lidí. Provázely to výhrůžky, nábojnice, lži o úmrtí. To je daleko za hranou toho, co by mělo být standardem," uvedl. Vyzval ke zklidnění. "Obracím se na všechny politiky, abychom společně udělali vše pro to, aby se situace co nejdřív zklidnila," uvedl. Společnost by se podle něj měla semknout, aby společně zvládla problémy, kterým čelí. Zmínil, že válka na Ukrajině stále trvá.