Fiala: Kombinace jádra a obnovitelných zdrojů je pro Česko jedinou bezpečnou cestou

Česko by se mělo víc zaměřit na jadernou energetiku. Právě kombinace s obnovitelnými zdroji je podle premiéra Petra Fialy z ODS jedinou bezpečnou cestou, jak zajistit dostatek energie. řekl to na zahájení Evropského jaderného fóra v Praze. V této oblasti považuje za nejdůležitější spuštění tendru na rozšíření dukovanské elektrárny, ale také podporu vývoje malých modulárních sériově vyráběných reaktorů. Zároveň je podle něj potřeba v celé Evropské unii sjednotit legislativu, podle které by reaktory fungovaly. "Odolný energetický systém se ve středoevropských podmínkách nemůže obejít bez stabilního nízkoemisního zdroje, a tím je jádro," řekl. Evropa je podle Fialy v energetické krizi spojené s geopolitickým tlakem, jaký desítky let nezažila. Přímým viníkem je Rusko, nepřímo si za to ale region může i tím, že podcenil svoji energetickou bezpečnost, uvedl premiér. Kritický nedostatek energií na kontinentu by podle něj ohrozil bezpečnost, nezávislost, prosperitu, hospodářský růst i plány na přechod k udržitelnější a čistší ekonomice.

S prjevem vystoupil na fóru i slovenský premiér Eduard Heger. Jaderná energetika je podle něj stabilní, bezpečný a nízkoemisní zdroj elektřiny a její rozvoj je správnou odpovědí na energetickou krizi i na evropské klimatické cíle. Podle Hegera je třeba rozvíjet nové jaderné zdroje a zajistit co nejdelší provoz těch, které už jsou v provozu. Heger zdůraznil, že s plněním evropských klimatických cílů a snižováním emisí oxidu uhličitého poroste využívání elektřiny v průmyslu i dopravě. Proto je podle něj třeba mít stabilní zdroje, které budou doplňovat výrobu obnovitelných zdrojů energie.

Evropští politici na fóru debatují o tom, jak by mohlo jádro pomoct k dosažení uhlíkové neutrality v Unii do roku 2050. Tématem je i nakládání s vyhořelým jaderným palivem nebo role malých modulárních reaktorů.