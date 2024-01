Fiala: Kontroly na česko-slovenských hranicích končí, dál budou jen namátkové

Kontroly na česko-slovenských hranicích končí, dál budou jen namátkové, uvedl po dnešním jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS). Poslední usnesení o režimu na hranicích ze začátku ledna vyprší 2. února. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) šel na jednání s tím, že situace s migrací se lepší, stabilní kontroly by tak mohly přejít do mírnějšího režimu. ČTK potvrdil ukončení kontrol k 2. únoru. Česko spustilo v koordinaci s Polskem kontroly na hranicích se Slovenskem 4. října původně na deset dní. Kontroly následně zavedly další země v regionu a stejně jako ČR je opakovaně prodlužovaly. Polsko prodloužilo kontroly na hranicích se Slovenskem do 2. března. Ministerstvo vnitra tento krok odůvodnilo tím, že nadále trvá vážné ohrožení nelegální migrací na tomto úseku hranic, napsal dnes server Prawo.pl. V Německu by měly kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem podle rozhodnutí z půlky prosince trvat až do 15. března.