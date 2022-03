Fiala: Koridory na Ukrajině vedoucí pouze do Ruska jsou odsouzeníhodným aktem

Premiér Petr Fiala (ODS) považuje za naprosto nepřijatelné zprávy o tom, že koridory na Ukrajině mohou civilisté odejít pouze do Ruska. Uvedl to na Twitteru. „Je to další nemorální a odsouzeníhodný akt ze strany Ruska. Občanům nikdo nesmí ubírat právo rozhodnout se, kam odejdou,“ napsal premiér. Podle map zveřejněných ruskými médii některé koridory vedou jen do Ruska a Běloruska, což podle agentury Reuters také ukrajinský prezidentský mluvčí označil za "naprosto nemorální".