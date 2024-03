Fiala: Mimořádná schůze Sněmovny ke krokům Babiše by se měla konat v úterý

Mimořádná schůze Sněmovny ke krokům předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše by se měla konat v úterý. Oznámil to premiér Petr Fiala (ODS). Lídři pěti koaličních stran se na jejím svolání shodli tento týden v úterý. Podle Fialy je důvodů pro schůzi více, nicméně bezprostředním impulzem je e-mail, ve kterém Babiš žádal od svých spolupracovníků citlivé informace o ministru zahraničí Janu Lipavském (Piráti). Opoziční hnutí ANO by mohlo program mimořádné schůze podpořit, pokud nebude mít zavádějící název, řekla novinářům předsedkyně jeho poslaneckého klubu Alena Schillerová. Koalice chce schůzi uspořádat kvůli tomu, jak Babiš komentuje zahraničněpolitické události, ale i bezpečnost a další záležitosti, řekl Fiala. "Bezprostředním impulzem je e-mail, který omylem poslal na nějakou jinou adresu a v plné nahotě ukazuje způsob práce a uvažování Andreje Babiše," vysvětlil. Babiš místo argumentů a alternativních řešení hledá způsoby, jak soupeře dehonestovat, míní Fiala. Zájem o rodiny oponentů je něco, co do politiky nepatří, dodal. "Já jsem připravena navrhnout v úterý našemu poslaneckému klubu, abychom ji podpořili, pokud tam nebude nějaký zavádějící název. Pak bychom se bezesporu zdrželi. My chceme, aby byla diskuse otevřena," řekla Schillerová ve Sněmovně novinářům. Podle Schillerové ale vše začalo tím, když ministr Lipavský označil Babiše za bezpečnostní riziko.