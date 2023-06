Fiala: Na dohodu ministrů o migraci musí navázat užší spolupráce s třetími zeměmi

Na nedávnou dohodu ministrů vnitra EU o migrační politice musí navázat diskuse o posílení spolupráce unie s okolními zeměmi. Před odletem na zasedání evropské rady to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Zopakoval, že vláda v tématu migrace navazuje na kroky předchozího kabinetu a odmítl výzvy nyní opozičního hnutí ANO, aby dohodu ministrů vnitra zablokoval. "Blokování rady nedává smysl, rozhodují jiné evropské instituce," uvedl. Dohoda podle premiéra odpovídá dlouhodobým pozicím české vlády, posiluje vnější hranice EU, povede k účinnější návratové politice a její součástí nejsou žádné kvóty. Dohoda ministrů vnitra podle Fialy ale nemůže stačit, evropští lídři se musejí věnovat posílení spolupráce s okolními zeměmi EU a Evropy, vytvářet tlak, který by omezil nápor na vnější hranice. "K tomu vede rozumná spolupráce s třetími zeměmi," uvedl. Chtěl by jednat ve skupině s podobně smýšlejícími zeměmi EU o provádění azylových řízení ve třetích zemích či o urychlení tranzitu běženců do spolupracujících třetích zemí.