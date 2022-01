Fiala na první zahraniční cestě na Slovensku jednal s premiérem i prezidentkou

Premiér Petr Fiala (ODS) se v úterý vydal na první zahraniční cestu ve funkci – na Slovensko. V Bratislavě se setkal se svým protějškem Eduardem Hegerem. Hovořili o českém předsednictví v Radě Evropské unie a slovenském ve Visegrádské skupině, která na obě země čekají ve druhém pololetí letošního roku, o bezpečnosti nebo o koronavirové pandemii. Premiéři se shodli na tom, že budou pokračovat v tradici společného zasedání vlád obou zemí. Heger ocenil, že Fialova první zahraniční cesta ve funkci tradičně směřovala na Slovensko. Označil to za symboliku krátce po Novém roce, který Češi a Slováci naposled v jednom státě oslavovali před 30 lety. Česko Heger považuje za nejdůležitějšího politického i ekonomického partnera. Fiala doplnil, že si neuměl představit, že by jako první navštívil jinou zemi než Slovensko. Oba státy podle něj mají přátelské vztahy na mnoha úrovních. Premiéři se shodli, že budou zastávat společnou pozici ohledně energetické politiky. Společným českým a slovenským zájmem je podle nich zahrnutí jádra do energetického mixu jako trvalého čistého zdroje. Předsednictví Česka v EU a Slovenska ve V4 mohou být podle Hegera příležitostí k tomu, aby obě země společně udávaly tón a směrovaly politiku v evropském prostoru. Fiala nechtěl konkretizovat priority předsednictví v EU, s Hegerem se ale domluvili, že Česko a Slovensko se o nich budou vzájemně informovat.

Český premiér odpoledne položil věnce k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i k památníku spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika. Následně jej přijala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a poté předseda Národní rady Boris Kollár.