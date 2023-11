Fiala na sněmu TOP 09 varoval před spory, které by pomohly extremistům

Premiér a předseda ODS Petr Fiala varoval na sněmu koaliční TOP 09 v Praze před hádkami v koalici Spolu, kterou kromě této dvojice stran tvoří ještě KDU-ČSL. Je to podle něj cesta, jak odevzdat moc extremistům. Za nutnost označil vítězství ve volbách do Evropského parlamentu i příštích volbách do Sněmovny, jinak podle něj hrozí Česku "návrat do temných časů". Fiala uvedl, že v jednotlivých stranách se objevují názory, že spoluprací ve Spolu ztrácejí mimo jiné svou identitu. "Pokud se začneme hádat, vymezovat se, je to nejspolehlivější cesta, jak odevzdat moc extremistům a populistům," varoval. Zodpovědné demokratické strany podle něj musí spojovat síly. "Pro ODS i TOP 09 má smysl politika, která se dokáže dívat daleko dopředu. Abychom ji mohli dělat, musíme vyhrát volby," doplnil. Současná vláda Spolu se Starosty a Piráty je podle Fialy jedinečná v tom, že sdružuje všechny relevantní demokratické síly v Česku. "Proto má mimořádnou odpovědnost," řekl.