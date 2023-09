Fiala: Nabídky firem ucházejících se o stavbu bloku v Dukovanech se aktualizují

Nabídky firem ucházejících se o stavbu bloku v Dukovanech se nyní aktualizují. Premiér Petr Fiala (ODS) věří, že budou konkretizovány a vylepšeny z různých hledisek. Předseda vlády to řekl po jednání s jihokorejským protějškem Han Duk-soem. Tamní společnost KHNP patří mezi uchazeče o stavbu bloku. Zájem mají dále francouzská společnost EDF a severoamerický Westinghouse. Firma ČEZ, jejímž většinovým majitelem je stát, vyzvala na jaře všechny tři uchazeče k podání finálních nabídek do poloviny září. Pro českou energetickou bezpečnost je podle Fialy rozvoj jaderné energetiky důležitý, a to nejen v podobě stavby velkých reaktorů, ale i rozvojem modulárních reaktorů. Fiala také uvítal zájem korejských firem investovat do projektu továren na výrobu baterií do elektroaut v Česku, bylo by to podle něj přínosem pro automobilový průmysl. "I v souvislosti se zahájením těžby lithia na Cínovci by nám umožnil vybudovat celý řetězec od těžby tohoto nerostu až po výrobu elektrických aut," poznamenal.