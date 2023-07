Fiala: Návrat Čechů z Řecka je víceméně bez problémů, vládní letadla nejsou potřeba

Návrat českých občanů do vlasti z Řecka je víceméně bez problémů. Novinářům to v úterý řekl premiér Petr Fiala (ODS). Vládní letadla zatím není potřeba vyslat, kapacity jsou podle ministerského předsedy dostatečné. Premiér se nedomnívá, že lze občanům nyní doporučit cestu na požáry zasažený ostrov Rhodos. Případně mají lidé sledovat vývoj událostí a řídit se doporučením české diplomacie. "Myslím, že každý, kdo uvažuje o cestě na Rhodos, by měl poslouchat bedlivě pokyny a doporučení především ministerstva zahraničí. Cestovní kanceláře situaci vyhodnotily tak, že nadále aspoň do některých částí tohoto ostrova posílají zájezdy a české občany. Já bych tady byl hodně opatrný," uvedl Fiala. Nemyslí si, že lze v tuto chvíli cestu na Rhodos doporučit, ale je to podle něj na rozhodnutí každého.

Pro Řecko je nyní v cestovatelském systému Drozd zaregistrováno 4624 osob, o 2000 více než v pondělí ráno, řekl ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničních věcí Martin Smolek v pondělí večer uvedl, že podle informací českých cestovních kanceláří je na Rhodu zhruba 4500 turistů z ČR, z toho 1000 se v pondělí na ostrov dostalo, zhruba 800 jej opustilo. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v pondělí řekl, že Česko je připraveno poslat do Řecka hasiče, pokud řecká strana českou nabídku pomoci akceptuje. Případný tým by byl asi padesátičlenný.