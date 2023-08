Fiala: Největší bezpečnostní hrozbou pro ČR je ruská imperiální politika, ostražitost je třeba i před kroky Číny

Nejvyšší bezpečnostní hrozbou pro Česko je nepřekvapivě ruská imperiální politika, ostražitost je třeba i před kroky Číny, která konflikt na Ukrajině sleduje i s ohledem na své vlastní mocenské ambice. Na zahájení porady českých velvyslanců v zahraničí to v Černínském paláci řekl premiér Petr Fiala (ODS). Česko podle něj musí pokračovat v civilní i vojenské pomoci Ukrajině a podpoře integrace do Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO), zároveň se připravovat na poválečnou obnovu napadené země. „Šance na rychlé vyřešení konfliktu se ukázaly jako malé a stále se ztenčující. Důsledky ruské agrese jsou mnohonásobné a do jisté míry se podepisují i na určité nervozitě, kterou pociťujeme v naší zemi,“ řekl Fiala. Ruské pokusy o opětovné vytvoření sfér vlivu je třeba zastavit, jinak to povzbudí nejen režim ruského prezidenta Vladimira Putina, ale i další agresory, míní. Česko podle něj musí více než kdy dříve prosazovat své obranné zájmy, posilovat spojenecké vztahy a přispívat ke zmírňování krizí ve světě.

Fiala hovořil také o energetické bezpečnosti, jednou z klíčových podmínek energetické nezávislosti je podle něj úplný přechod na americké a francouzské palivo do jaderných elektráren. Česko je podle něj téměř stoprocentně nezávislé na ruském plynu, čeká jej odtržení od ruské ropy, k čemuž je nutné dokončit rozšíření ropovodu TAL. To by podle Fialy mělo být hotové do konce příštího roku.

Předseda vlády také uvedl, že se nyní daří mnohem lépe koordinovat zahraniční politiku státu než v minulosti. Projevila se podle něj také změna prezidenta, která umožnila například obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Důležitá je podle něj pozice poradce pro národní bezpečnost, kterou zastává Tomáš Pojar.