Fiala očekává řešení pro firmy ohrožené růstem cen energií do konce roku

Premiér Petr Fiala (ODS) očekává, že se do konce roku najde řešení pro firmy, které by příští rok ohrozil nárůst cen energií. Pomoc má být cílená, řekl v rozhovoru na Blesk.cz. Vláda podle něj hledá řešení společně se Svazem průmyslu a dopravy a Hospodářskou komorou. Ministerstvo financí minulý týden oznámilo, že vláda do poloviny prosince připraví řešení pro tuzemské firmy z energeticky náročných odvětví, které by mělo zmírňovat dopady růstu cen energií. Energetický regulační úřad (ERÚ) ve čtvrtek oznámil rozhodnutí o regulované složce ceny energií pro příští rok. Podle něj tak regulovaná část elektřiny na hladině vysokého napětí stoupne meziročně o 105,5 procenta, na velmi vysokém napětí pak o 190,9 procenta. Tyto hladiny využívají především velcí odběratelé. Na hladině nízkého napětí, tedy u domácností a malých podnikatelů, pak bude meziroční růst o 66,7 procenta. U plynu se regulované ceny velkoodběratelům zvýší meziročně o 41,8 procenta, domácnostem o téměř 39 procent. Většiny podniků se podle Fialy navýšení cen energií týkat nebude, u řady velkých odběratelů regulovaná složka hraje ještě menší roli než u domácností, míní.