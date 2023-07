Fiala ocenil zlepšení spolupráce se Slovenskem ohledně nelegální migrace

Premiér Petr Fiala (ODS) ocenil zlepšení spolupráce se Slovenskem ohledně nelegální migrace. Je to podle něj klíč, jak předcházet opatřením na společných hranicích, ke kterým Česko přistoupilo loni. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po jednání se slovenským protějškem Ľudovítem Ódorem v Praze. Česko a Slovensko se podle Fialy shodují v pohledu na nelegální migraci, v tom, že je třeba posílit ochranu vnější hranice Evropské unie a zlepšit návratovou politiku. Slovenského premiéra Ódora přijal po jednání s premiérem Fialou na Hradě i prezident Pavel.

Podle obou premiérů je potřeba hledat řešení problému na evropské úrovni, což se minulý týden na jednání Evropské rady podle Fialy dostatečně nepodařilo kvůli blokování ze strany Polska a Maďarska. "Myslím, že to není v zájmu České republiky, není to odpovědné, ohrožuje to finanční podporu, kterou Česká republika prosadila a vyjednala pro země, které poskytují ochranu pro uprchlíky z Ukrajiny," dodal Fiala.

Česká republika a Slovensko se pokusí společně využít slevovou doložku při nákupu bojových vozidel pěchoty (BVP), pro jejichž pořízení se obě země rozhodly. První společné jednání se švédskou stranou je na programu příští týden, řekl premiér Petr Fiala (ODS). Česká vláda v květnu rozhodla, že formou mezivládní dohody ze Švédska pořídí 246 pásových BVP CV90 za 59,7 miliardy korun.