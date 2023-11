Fiala odlétá z Keni rovnou do Ghany poté, co byla zrušena návštěva Nigérie

Premiér Petr Fiala (ODS) zahajuje dnes oficiální návštěvu Ghany, která je třetí zastávkou na jeho cestě po subsaharské Africe. Původně měl předseda české vlády, kterého na cestě doprovází početná podnikatelská delegace, strávit středu v Nigérii. Abuja ale v pondělí na poslední chvíli oznámila, že není schopna zajistit odpovídající přijetí a program, včetně podnikatelského fóra. Hlavní část programu českého premiéra v Ghaně je tak naplánovaná až na čtvrtek, kdy ho přijme prezident Nana Akufo-Addo. Petr Fiala by měl během své návštěvy taky například zahájit česko-ghanské podnikatelské fórum. Jeho tématy by měly být zejména dodávky zdravotní techniky, těžební průmysl nebo výstavba tamní energetické sítě. Ghanu vnímá Česko jako "pilíř stability v turbulentním regionu", uvedl úřad vlády. Česká vláda se společně s českými firmami podle něj zasazuje o ekonomický a bezpečnostní rozvoj země. Ghana je předposlední zastávkou premiéra na cestě, z Akkry ve čtvrtek večer odletí do Abidžanu v Pobřeží slonoviny.