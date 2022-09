Fiala označil výsledky 1. kola senátních voleb za velmi nadějné, Babiš je zatím spokojený

Za velmi nadějné označil při příchodu do volebního štábu koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) výsledky koalice i občanských demokratů v senátních volbách premiér Petr Fiala (ODS). Později vyzval voliče, aby podpořili kandidáty Spolu i v druhém kole voleb za týden, kde se většinou utkají s kandidáty opozičního hnutí ANO. Za Spolu jich zřejmě postoupí 16, za ANO více než dvacítka. Fiala opakovaně odmítl, že by voliči pojali hlasování jako referendum o kabinetu. "Není to referendum, jestli je, nevypadá to s vládními stranami špatně," konstatoval.

Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš je zatím spokojený s výsledky senátních voleb. Voliči vyslyšeli apely, že by volby mohly být referendem o vládě, řekl novinářům při příchodu do volebního štábu na pražském Chodově. Očekával vyšší účast voličů. Za skvělý a až nečekaný výsledek považuje to, že v obvodě Jihlava do druhého kola senátních voleb postoupí kromě předsedy horní komory Miloše Vystrčila (ODS) také kandidátka ANO Jana Nagyová. Někdejší Babišova poradkyně je spolu s ním obžalovaná v kauze Čapí hnízdo.