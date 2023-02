Fiala: Pavel jmenuje Hladíka ministrem životního prostředí 10. března

Nový prezident Petr Pavel jmenuje Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí den po své inauguraci v pátek 10. března. Na tiskové konferenci po jednání s Pavlem to oznámil předseda vlády Petr Fiala (ODS). Premiér Hladíka do funkce navrhl na konci loňského roku, odmítl jej ale jmenovat dosluhující prezident Miloš Zeman. Za jeden z hlavních důvodů považoval to, že mu policie prohledala kancelář a zabavila počítač kvůli kauze přidělování městských bytů v Brně. Hladík má podle Zemana také nedostatečné vzdělání v oboru životního prostředí a ve stranickém tisku publikoval inzerát, kterým hledal náměstka a další spolupracovníky pro svůj budoucí tým na ministerstvu, ač ještě nebyl jmenován. Řízením ministerstva byl pověřen vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který Hladíka následně jmenoval svým náměstkem s maximálním rozsahem kompetencí. Lidovci navrhli Hladíka jako nástupce Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) loni v říjnu. U jeho nominace setrvali i poté, co policie v brněnské kauze zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila. KDU-ČSL tehdy označila Zemanovo rozhodnutí Hladíka nejmenovat za protiústavní. Pokud by zbýval delší čas do konce prezidentova mandátu, trvali by lidovci na kompetenční žalobě.