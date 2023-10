Fiala po jednání v Izraeli: Budu usilovat o to, aby Evropská rada potvrdila Izraeli podporu

Premiér Petr Fiala společně s rakouským kancléřem Karlem Nehammerem přiletěl ve středu do Izraele, který vede válku proti radikálnímu palestinskému hnutí Hamás ovládajícímu Pásmo Gazy. Na jednání s izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem český premiér zopakoval podporu Izraeli v konfliktu s teroristickým hnutím Hamás. „V Bruselu budu usilovat o to, aby Evropská rada potvrdila jednoznačnou podporu Izraeli a jeho právo na sebeobranu,“ napsal Fiala po jednání na sociální síti X. Šéfové států a vlád zemí EU se v Bruselu sejdou ve čtvrtek a v pátek, konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás bude jedním z hlavních témat diskuse. Fiala také připomněl, že dva dny po útocích měly v Praze původně společně zasedat česká a izraelská vláda. "Nový termín našeho setkání jsme zvolili záměrně den před jednáním Evropské rady, abych měl co nejčerstvější informace ze země a také nové argumenty pro podporu Izraele v Radě," uvedl ministerský předseda. "Hamás je teroristická organizace, podle toho k ní musíme přistupovat, musíme si být jistí tím, že žádné evropské peníze nebudou využity na podporu terorismu," dodal Fiala. Izrael je podle něj klíčovým spojencem Česka. "Má právo na mír a bezpečnost a Česká republika stojí pevně po jeho boku," poznamenal. Mluvčí vlády Václav Smolka novinářům řekl, že kromě podpory na Evropské radě Fiala s Netanjahuem hovořili o aktuální situaci a možném vývoji a o dalších formách podpory Izraeli, například materiální pomoci. a hnutím Hamás bude jedním z hlavních témat diskuse. S Fialou na návštěvu Izraele zavítal i rakouský kancléř Karl Nehammer. Agentura APA v úterý uvedla, že Rakousko a Česko patří k těm zemím EU, které současné odvetné akce izraelské armády považují za legitimní sebeobranu.

Izrael navštívilo od začátku války s Hamásem několik zahraničních lídrů - naposledy včera francouzský prezident Emmanuel Macron. Prvním byl už tři dny po útocích Hamásu český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Společně s ním se prvním repatriačním letem do Česka následně vrátilo 34 českých občanů.